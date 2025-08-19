Diletta Leotta e la figlia Aria, doppia festa di compleanno in Sicilia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Doppia torta e doppia festa in Sicilia per Diletta Leotta, che ha celebrato il suo trentaquattresimo compleanno lo stesso giorno della figlia Aria, che ha compiuto due anni. La conduttrice, nata il 16 agosto 1991, ha condiviso sui social alcuni scatti intimi dei festeggiamenti, tenutisi nella sua amata terra d’origine, in un borgo nei pressi di Siracusa.

Il compleanno di Diletta Leotta e la figlia Aria

La giornata è stata divisa in due momenti distinti. Il pomeriggio è stato dedicato alla piccola Aria, con un party coloratissimo e un’atmosfera gioiosa, culminato con la tradizionale torta di compleanno e la candelina a forma di due. Un momento di puro affetto familiare, immortalato da foto che trasmettono tutta la felicità della neo-mamma.

La sera, invece, i festeggiamenti sono continuati con una cena per Diletta, a cui hanno partecipato amici e familiari, tra cui il marito, il calciatore tedesco Loris Karius, che ha sposato in Sicilia lo scorso anno. Ospite d’eccezione, e amica del cuore di Diletta, la cantante Elodie, presente per condividere il momento speciale.

La coincidenza di avere la stessa data di nascita della figlia ha sempre avuto un significato speciale per Diletta, che prima della nascita di Aria aveva confessato a “Verissimo” di sperare in un evento del genere. Un desiderio che si è avverato, rendendo il 16 agosto una data ancora più ricca di significato e di gioia per la conduttrice e la sua famiglia.