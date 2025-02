[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dietrofront: niente freddo in questa settimana

Secondo 3Bmeteo, anche la settimana 10-16 febbraio che statisticamente dovrebbe essere al Centro Sud quella più fredda dell’anno sarà caratterizzata da valori diurni miti e valori notturni non di rado sopra media. I modelli prevedono anomalie positive fino a 2-4°C in più al Nord e fino a 3/5°C in più al Centro Sud, questo significa massime fino a 10/12°C al Nord, 15/16°C al Centro e 16/18°C al Sud, valori più tipici del mese di marzo.

Più freddo di notte ma a parte qualche situazione molto localizzata non sono previste gelate in pianura al Nord, ne tanto meno al Centro. Anche in montagna avremo anomalie positive, non eccezionali ma fino a 2/4°C in più si, a causa degli zeri termici che si manterranno mediamente sopra ai 1600/1800m con punte di 2200m sulle Isole.