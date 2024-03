Dietrofront Emiliano alla Rai: “Parlai io con la Capriati”



Emiliano fa dietrofront: «Parlai io con la Capriati. Può essere che Decaro non ci fosse». «Siccome è una cosa di 18 anni fa, se Antonio mi ha detto che non se lo ricorda e non ricorda di essere stato accanto a me, è possibile che abbia ragione. Io ci ho sicuramente parlato», precisa Emiliano che alla domanda se non fosse stato meglio andare in Procura risponde: «No, avremmo montato una situazione nella quale, secondo me, la procura non avrebbe potuto far nulla».