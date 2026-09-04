Diamond League 2026: quando e dove vedere le Finali di Bruxelles, orari tv e italiani in gara

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La stagione della Diamond League 2026 si chiude con le Finali di Bruxelles, il gran finale del circuito mondiale di atletica. Due serate di spettacolo, venerdì 4 e sabato 5 settembre, nello storico Stadio Re Baldovino, dove verranno assegnati i prestigiosi “diamantoni” e i premi da 30.000 dollari ai vincitori di ogni specialità. Ma quando si potranno seguire le gare in tv e streaming? E quali azzurri saranno in pista e in pedana per inseguire la gloria?

Quando e dove vedere le Finali di Diamond League 2026

Le Finali di Diamond League 2026 si svolgeranno in due giornate, venerdì 4 e sabato 5 settembre, con inizio delle gare alle 18:30 e chiusura intorno alle 22:00. La diretta televisiva sarà garantita da RaiSport HD e Sky Sport Arena, entrambe in onda dalle 20:00, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW.

Gli appassionati potranno seguire ogni gara in tempo reale, dalle pedane dei salti e dei lanci fino alle piste dei 100 e 400 metri, con un palinsesto che promette adrenalina e grandi emozioni.

Gli italiani in gara: Tamberi, Diaz e Iapichino guidano la spedizione azzurra

L’Italia si presenta a Bruxelles con una squadra di alto livello e ambizioni concrete di podio. Nel salto in alto ci sarà Gianmarco Tamberi, pronto a difendere il titolo e a chiudere la stagione con un’altra impresa. Per il salto triplo spazio ad Andy Diaz, già protagonista in più tappe del circuito, mentre nel salto in lungo torna Larissa Iapichino, decisa a confermare la sua crescita internazionale.

Nel getto del peso gareggerà Leonardo Fabbri, tra i migliori al mondo, e nei 100 metri ci sarà Zaynab Dosso, reduce da una stagione di record personali. In dubbio la presenza di Matteo Sioli, infortunatosi agli Europei, ma ancora inserito nella lista dei qualificati. Una squadra che rappresenta il meglio dell’atletica italiana e che punta a chiudere la Diamond League con risultati di prestigio.

Il programma delle Finali di Diamond League 2026

Le gare si divideranno in due serate.

Venerdì 4 settembre spazio alle finali di getto del peso femminile, salto in lungo maschile, disco femminile, asta maschile, 400 ostacoli femminili, salto in alto maschile, 100 metri maschili, 3000 siepi femminili, disco maschile, 800 metri maschili, salto triplo femminile, 110 ostacoli, 5000 metri femminili, 1500 maschili, 200 femminili e 400 maschili.

Sabato 5 settembre toccherà invece alle finali di giavellotto femminile, peso maschile, triplo maschile, asta femminile, 400 femminili, alto femminile, 100 femminili, 5000 maschili, giavellotto maschile, 200 maschili, lungo femminile, 1500 femminili, 100 ostacoli, 3000 siepi maschili, 800 femminili e 400 ostacoli maschili. Due serate che chiuderanno la stagione con il meglio dell’atletica mondiale e con gli azzurri pronti a inseguire nuovi record.