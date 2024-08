Di Staso: “La nomina del nuovo comandante dei Vigili Urbani è viziata da gravi violazioni di legge”

Il Comune di Manfredonia, con la deliberazione di Giunta n.11 del 13 agosto 2024, ha deciso di provvedere alla copertura temporanea dell’incarico di comandante del locale Corpo della polizia locale mediante l’utilizzo condiviso del dott. Mumolo Michele, attualmente svolgente le medesime funzioni presso il Comune di Mattinata, nelle more del reclutamento secondo modalità di legge di detta figura.

L’utilizzo condiviso sarà per 2 giorni alla settimana, per 4 mesi salvo proroghe come disciplinate in convenzione prenotando sul bilancio la spesa totale di € 7.493,00 relativa al rimborso al Comune di Mattinata degli emolumenti contrattualmente previsti in favore del dott. Mumolo Michele.

Il Sindaco di Manfredonia ha deciso, non è dato di comprendere in ordine a quali criteri, di avanzare una formale richiesta al Comune di Mattinata per richiedere in prestito il suo comandante della Polizia Municipale, ponendo fine alla precedente esperienza presso il nostro comune del Comandante della Polizia Locale di Torremaggiore.

Dopo la richiesta avanzata con una nota del 31 luglio 2024, vi sono stati dei non meglio precisati accordi informali tra i sindaci di Manfredonia e Mattinata (così testualmente riportato) a cui ha fatto seguito la deliberazione di Giunta Comunale in questione.

Questa delibera di Giunta evidenzia un metodo di agire da parte del Sindaco di Manfredonia del tutto slegato dai principi della trasparenza amministrativa e che ha portato, inoltre, alla emanazione di un provvedimento viziato da grave violazione di legge, oltre che da intendimenti privi di alcuna adeguata motivazione.

Per dirla in breve: non è dato di comprendere come mai il Sindaco di Manfredonia abbia deciso di richiedere, senza consultare nessuno, un funzionario (si badi bene, e non un dirigente!) per andare a ricoprire la carica del comandante della nostra polizia locale.

A ciò si aggiunga che la determina di giunta è stata adottata senza la sottoscrizione di alcuna convenzione con il Comune di Mattinata: come documento allegato, infatti, vi è solo uno fac simile di convenzione mancante di diversi dati, tra cui la data e la sottoscrizione degli enti!

Peraltro, alla data di assunzione della determina in questione, il Comune di Mattinata non aveva assunto la benchè minima determinazione in merito al prestito del suo comandante al Sindaco di Manfredonia.

Non è dato di comprendere come mai la delibera della Giunta del Comune di Mattinata viene resa solo il 16 agosto successivo, peraltro con una importante e non secondaria opposizione manifestata dal vice sindaco con il proprio voto contrario.

Si è deciso di condividere l’utilizzo di una importantissima figura dell’organigramma comunale solo ed esclusivamente in forza degli accordi informali assunti tra i sindaci delle Città di Mattinata e Manfredonia.

Senza dare conto di quali fossero questi accordi informali, senza sottoscrivere alcuna convenzione e tagliando completamente fuori il consiglio comunale dalla legittima prerogativa di approvare la determinazione di condividere la figura del comandante della Polizia Locale.

Peraltro con un impegno economico di circa 7.500 euro per il periodo di 4 mesi in cui vi sarà la disponibilità massima di 12 ore alla settimana.

Salvo proroghe che presumiamo sicuramente ci saranno.

E non sappiamo neanche per quanto ulteriore tempo!

La condotta tenuta in tale occasione dal Sindaco di Manfredonia, oltre ad evidenziare un particolare rapporto di confidenza col suo collega di Mattinata, con cui si raggiungono non meglio precisati accordi informali, manifesta inquietanti metodi di azione amministrativa, ordinati a scelte del tutto discrezionali che trovano sbocco in procedure amministrative del tutto atipiche, se non evidentemente illegittime.

Inoltre tali scelte, di cui non vi è stata alcuna adeguata informazione, come di solito, invece, sovviene al nostro Sindaco, rilevano una volontà evidentemente contraria sia al principio della trasparenza amministrativa, nonché ai principi della efficienza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

La città di Manfredonia ha problematiche molto importanti per quanto attiene al settore strategico della Polizia Locale che assolutamente non possono essere soddisfatte da massimo 12 ore settimanali di impiego di un comandante a gettone.

Peraltro con un impegno economico assolutamente non adeguato all’effettivo soddisfacimento delle esigenze del nostro territorio: poco meno di 2.000,00 euro al mese per un comandante a gettone risulta essere uno spreco assolutamente ingiustificabile.

A meno che non si voglia inquadrare tale impiego in altre logiche che rientrano in quegli accordi informali tra il nostro sindaco ed il suo amico/collega di Mattinata di cui nulla è dato di sapere né ai consiglieri comunali, e tanto meno ai comuni cittadini.

Le ombre oscure su tale iniziativa illegittima e priva di alcuna adeguata ed effettiva esigenza, trovano evidente riscontro nella ferma contrarietà del vice sindaco di Mattinata che, evidentemente ed opportunamente, non vuole farsi complice di una procedura assolutamente contraria ai principi di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.

In ragione di tanto mi sono visto costretto a segnalare l’accaduto al Prefetto di Foggia affinchè possa porre in essere tutti gli approfondimenti del caso, riscontrando la illegittimità dell’azione posta in essere dal Sindaco di Manfredonia unitamente al collega di Mattinata.

Questa non è sicuramente una bella pagina per la nostra città poiché si richiamano condotte che vengono evidentemente da un modus operandi del passato, che richiamano gli accordi informali presi da pochi eletti (è il caso di dire!) per poi tentare di legalizzarli in procedure che evidenziano innegabili mancanze.

Non vi è alcuna attinenza con i tanti invocati ed evocati principi di condivisione, di legalità e di coinvolgimento nelle scelte di azione del nostro Comune.

Vi sono fantasmi del passato che cominciano sempre più a riprendere forma in un triste presente!

Avv. Vincenzo Di Staso – Consigliere comunale “Strada Facendo”