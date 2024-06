Di Staso: “Bilancio del Comune di Manfredonia. Facciamo il punto della verità”

Dal totale dissesto finanziario, frutto di decenni di scellerata gestione, ai complimenti della Corte dei Conti perché “L’Ente ha rispettato il raggiungimento del disavanzo target nel corso della durata del mandato”.

È tutta qui, in meno di due anni, la capacità di buona Amministrazione che stavamo portando avanti con il già sindaco Gianni Rotice, attraverso la quale il Comune di Manfredonia iniziava a rivedere la luce dopo incredibili indebitamenti.

Una cassa lasciata, ad ottobre 2023, con 65 milioni di euro (erano 30 a dicembre 2021), con l’azzeramento delle anticipazioni di cassa e un netto incremento della capacità di individuare e incamerare le evasioni fiscali.

Oltre al Piano di Riequilibrio Finanziario, con rata da 2 milioni di euro sino al 2028, vi è il conto dei mutui contratti negli anni 2000, che sino al 2047 peserà sulle casse comunali per 600mila euro l’anno.

Bisogna saper gestire il Comune come buoni padri di famiglia e non come bancomat a spese di un’intera comunità a cui è stato ipotecato il futuro.