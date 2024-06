Di Benedetto voleva anche Scuotto: “Si, mi ha cercato l’Andria”

A “Speciale Calciomercato” su Antenna Sud, il ds del Manfredonia Calcio, Livio Scuotto, ha confermato l’interesse della Fidelis Andria.

”Si è vero, mi aveva chiamato la Fidelis Andria. Ringrazio il presidente Di Benedetto che aveva pensato a me come direttore sportivo ma avevo dato la parola al Manfredonia. Avevo stretto la mano a Rotice e Vitulano, e secondo me la parola vale più di altro. Sono stato felice ed orgoglioso di essere stato ricercato dal presidente Di Benedetto ma a Manfredonia sono stato e sto bene, mi trovo bene. È una grande piazza quella di Manfredonia e sono felice di essere rimasto”.