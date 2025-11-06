Denuncia pubblica: “Malasanità in Puglia, cittadini senza diritti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DENUNCIA PUBBLICA – MALASANITÀ IN PUGLIA: AGENDE CHIUSE, CITTADINI SENZA DIRITTI!

TRINITAPOLI (BT) – Un sistema sanitario che non cura, ma abbandona.

Un sistema malato, che tradisce chi ha più bisogno.

Voglio denunciare pubblicamente l’inferno quotidiano in cui mi trovo, intrappolato nel labirinto di una sanità che ha smesso di funzionare.

Dopo lunghi mesi di attesa per una visita urgente fisiatrica a 72 Ore , lo specialista mi prescrive un ciclo di fisioterapia — “cure palliative”, che non risolvono il problema ma possono solo attenuare il dolore e la mia crescente difficoltà nel camminare.

Mi reco al CUP di Trinitapoli per prenotare la fisioterapia, e mi sento dire che le liste d’attesa sono infinite, che stanno ancora smaltendo i pazienti di giugno 2025.

Mi rifiutano la prenotazione con queste parole:

“Le agende sono chiuse, non possiamo darle una data.”

RISULTATO: nessuna possibilità di cura, nessuna soluzione.

Sarò costretto ad aspettare una nuova visita fisiatrica fissata per il 14 gennaio 2026, solo per ottenere la prescrizione di un deambulatore.

È UNA VERGOGNA!

Le mie condizioni peggiorano ogni giorno, ma il sistema mi lascia solo.

Se non hai soldi, sei condannato.

Aspetto una visita antalgica (terapia del dolore) prevista solo per dicembre 2025.

Nel frattempo vivo tra insonnia e sofferenza, costretto a pagare un infermiere per le iniezioni di Toradol e Soldesam, ormai poco efficaci e con pesanti effetti collaterali.

Intorno a me il silenzio.

Tutti si lavano le mani, perché la tua vita non è la loro.

E così il dolore continua, ignorato da chi dovrebbe garantire assistenza, tutela e dignità.

CHIEDO RISPOSTE. CHIEDO TRASPARENZA. CHIEDO DIGNITÀ.

Mi rivolgo direttamente ai responsabili dell’ASL BAT, alla Regione Puglia e a tutte le istituzioni competenti:

Intervenite subito!

La salute non può essere un privilegio per pochi.

È un diritto costituzionale, non un lusso per chi può pagare.

Facciamo sentire la nostra voce.

Non restiamo in silenzio davanti a chi tradisce la salute pubblica

Trinitapoli 05/11/2025

Saverio Sarcina