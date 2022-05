Deloitte assumerà 1.000 nuove figure professionali in Puglia  

Una nuova grande azienda ha scelto di investire sulla Puglia e i suoi talenti.

A partire da giugno la multinazionale Deloitte assumerà 1.000 nuove figure professionali per rafforzare la propria presenza in Puglia e costruire un vero e proprio centro di eccellenza, a supporto della crescita del territorio nell’ambito digitale e tecnologico, valorizzando anche profili in ambito economico, finanziario, giuridico.

Settori dove la Puglia è già da tempo laboratorio di competenze, innovazione e creatività, riconosciuto in Italia e in Europa, anche grazie alle misure che abbiamo adottato come Regione per stimolare la crescita dei nostri giovani in questa direzione.

Siamo una terra sempre più attrattiva, in grado di offrire prospettive di lavoro e realizzazione personale in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro e delle sfide presenti e future.

L’interessamento di multinazionali come Deloitte conferma il valore dei nostri investimenti in ricerca, formazione, cultura e internazionalizzazione.

Dopo due anni di pandemia, con tutti i suoi contraccolpi sul piano occupazionale, ci sembra il più bel messaggio di speranza possibile.

