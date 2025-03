Delle Rose: “Più ore, più servizi, più dignità: una scelta che migliora la nostra città”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PIÙ ORE, PIÙ SERVIZI, PIÙ DIGNITÀ: UNA SCELTA CHE MIGLIORA LA NOSTRA CITTÀ (73 dipendenti stabilizzati passano da 12 a 18 ore settimanali per tre anni)

Oggi è un giorno importante per la nostra Amministrazione e per l’intera comunità. Con l’approvazione del Bilancio, abbiamo dato il via a una misura strutturale che durerà negli anni e cambierà in meglio la vita di 73 dipendenti (stabilizzati soprannumerari), aumentando il loro orario di impiego settimanale da 12 a 18 ore.

In qualità di assessore al personale mi sento di dire che è una giornata di svolta. Con l’aumento dell’orario di lavoro per 73 dipendenti, non facciamo solo giustizia, ma costruiamo un futuro più solido per la nostra città. Non è un aiuto temporaneo, né una promessa vuota: è un impegno concreto sui tre anni, una scelta di valore. Diamo dignità al lavoro, rafforziamo i servizi pubblici e miglioriamo la qualità della vita per tutti.

Con questo obiettivo, conseguito grazie al lavoro di squadra di più assessorati e dei loro dirigenti, si restituisce dignità al lavoro di queste persone con l’obiettivo dell’aumento della prestazione dei servizi pubblici e l’auspicato miglioramento della qualità degli stessi servizi.

La misura è realizzata con l’impegno di risorse del bilancio comunale, senza la partecipazione di altri enti o del Governo, come negli anni passati, ad ulteriore dimostrazione di come un’amministrazione seria ed efficiente, pur in momenti di estrema difficoltà finanziaria, riesca a dare risposte concrete senza diminuire l’attenzione rispetto alle tante altre esigenze o necessità dei propri cittadini e senza metter le mani nelle loro tasche.

Nei momenti di crisi vale la regola che nessuno deve essere lasciato indietro e questa è la nostra risposta.