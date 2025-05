Delle Rose: “Il Comune rafforza i servizi sociali con nuove assunzioni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune rafforza i servizi sociali con nuove assunzioni. Si è conclusa la selezione avviata nei mesi scorsi per l’assunzione di tre Assistenti Sociali tramite mobilità volontaria, nell’ambito di un piano strategico per potenziare il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione, con copertura a valere sul Fondo Povertà.

Queste assunzioni non sono solo numeri o atti amministrativi: sono persone che arrivano per stare accanto ad altre persone. Ogni Assistente Sociale in più è una mano tesa, un ascolto garantito, una presenza concreta per chi attraversa momenti difficili. A partire dal 1° Giugno prende servizio un nuovo Assistente Sociale, mentre un secondo entrerà in servizio a decorrere dal 1° luglio 2025. Per la terza assunzione, si procederà previa autorizzazione del COSFEL, come previsto dalle norme vigenti. Con la conclusione di questa selezione, facciamo un passo importante verso il rafforzamento concreto dei servizi sociali comunali.”

L’Amministrazione esprime soddisfazione per la partecipazione e l’interesse ricevuti e dà il benvenuto ai nuovi professionisti che contribuiranno al miglioramento dei servizi offerti, in particolare nel settore delle politiche sociali. Un ringraziamento va agli uffici del settore personale.