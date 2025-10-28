[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Delle Rose annuncia l’alleanza tra il Comune di Manfredonia e l’Università degli Studi di Foggia

Un’alleanza strategica: il Comune di Manfredonia e l’Università degli Studi di Foggia (UniFg) hanno siglato all’unanimità l’Accordo Quadro di Collaborazione per il quinquennio 2025–2030 (cinque anni). L’intesa, a costo zero per entrambe le parti, è una vera e propria piattaforma di sviluppo che pone al centro la conoscenza, l’innovazione e, soprattutto, il futuro dei giovani.

L’intesa favorirà l’arrivo a Manfredonia di studenti universitari , tirocinanti e laureandi che avranno l’opportunità unica di applicare le loro competenze a progetti reali e strategici in ambiti vitali per la città.

Il Sindaco, Domenico La Marca, sottolinea “Questa intesa conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in conoscenza, innovazione e sostenibilità. La collaborazione con UniFg ci consentirà di affrontare con strumenti scientifici e partecipati le sfide ambientali, economiche e sociali. Diamo il benvenuto agli studenti che contribuiranno a rendere la nostra città un modello di sviluppo integrato.”

L’Assessora alle Risorse Umane, Sara Delle Rose, pone l’accento sulla dimensione strategica dell’intesa: “Con questo accordo apriamo una stagione di collaborazione strutturata con l’Università di Foggia, valorizzando il sapere e la ricerca come leve fondamentali per la crescita. L’obiettivo è creare una rete stabile di competenze, capace di generare nuove opportunità di sviluppo, di formazione e di occupazione, soprattutto per i nostri giovani. Vogliamo che Manfredonia sia un luogo dove il talento dei nostri studenti possa fiorire .”

Sara Delle Rose – Assessora Comune di Manfredonia