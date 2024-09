Deliceto, il lato oscuro del Castello: passaggi segreti, prigione e tortura

Il 7 e l’8 settembre, ingresso con ticket per “Castrum Yliceti”, due giornate nel Medioevo

L’assalto alla Fortezza, il museo della tortura, i giochi medievali, gli spettacoli e i laboratori

Le visite guidate, le degustazioni, lo spettacolo dei falconieri, la musica e le danze medievali

DELICETO (Fg) – Sui muri della prigione, in uno dei luoghi più suggestivi del Castello di Deliceto, ancora si leggono i messaggi incisi sulla pietra dai prigionieri.

Nel Medioevo, chi aveva la tragica sventura di essere condannato spesso veniva anche sottoposto a pene corporali e talvolta a sevizie crudeli e disumane. Sabato 7 e domenica 8 settembre, per le due giornate di “Castrum Yliceti”, sarà possibile visitare anche il museo della torturaall’interno del Castello di Deliceto. E non solo.

Si potrà anche ammirare il passaggio segreto utilizzato quando era necessario abbandonare precipitosamente la fortezza, con una via di fuga che ancora oggi è esistente e conduce all’esterno. Per due intere giornate, il 7 e l’8 settembrei visitatori potranno vivere “Un giorno al Castello” e compiere un viaggio a ritroso nel tempo partecipando agli eventi della manifestazione “Castrum Yliceti”: nella costruzione fortificata che domina lo skyline di Deliceto torneranno cavalieri, soldati, botteghe e attività medievali, danzatrici, musici e falconieri.

All’interno della fortezza si potrà assistere a spettacoli teatrali, giochi medievali, con la ricostruzione degli accampamenti popolati di figuranti in costumi d’epoca.Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici. Al Castello nelle due giornate del 7 e dell’8 settembre si accederà con ticket acquistabile sul posto, nell’Info Point di Corso Margherita, oppure sulla piattaforma Eventibrite(per i biglietti del 7 settembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castrum-yliceti-un-giorno-al-castello-iv-edizione-990258468737; per i ticket dell’8 settembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castrum-yliceti-un-giorno-al-castello-iv-edizione-990472498907). Info e prenotazioni visite guidate:3501416852.

SABATO, L’ASSALTO AL CASTELLO.In entrambe le giornate, si potrà accedere al Castello alle ore 11. S’inizierà con il Torneo di tiro con l’arco per i bambini, le visite guidate e il laboratorio di danze medievali per tutti. Alle ore 12 uno dei momenti più suggestivi con “L’assalto al Castello” e lo spettacolo dei combattimenti sulle mura e dentro la fortezza. Alle 12.30 la “Cerimonia di vestizione del cavaliere”. Alle 14.30 il Torneo di tiro con l’arco per gli adulti. A seguire, lo spettacolo di danze saracene e dei giochi medievali. Alle 17 il Laboratorio di danze medievali e, mezz’ora più tardi, la replica della vestizione del cavaliere. Alle ore 18 i “Falchi in volo”, con uno spettacolo di falconeria. Alle ore 19, di nuovo l’assalto al Castello e i combattimenti. Alle ore 19.45, spettacolo teatrale.

DOMENICA, CACCIA AL CINGHIALE. La seconda giornata, quella di domenica 8 settembre, inizierà alle ore 11 con le visite guidate (su prenotazione al3501416852). Alle 11.30 l’inizio del Laboratorio di danze medievali. Alle 12.30 la vestizione del cavaliere. Alle ore 14, una spettacolare dimostrazione di caccia al cinghiale. Anche domenica ci saranno il Tiro con l’arco e i falchi in volo con lo spettacolo di falconeria. Sia sabato che domenica, inoltre, ai visitatori sarà possibile accedere alla taverna e partecipare al gioco dei dadi assieme ai figuranti.Alle ore 18.30, prima di una ulteriore tornata di visite guidate agli ambienti del Castello, si terrà uno spettacolo teatrale. Alle ore 20 il concerto di musica medievale. Il programma, inoltre, prevede le visite ai banchi medievali, agli accampamenti e al museo della tortura.

CASTRUM YLICETI. “Castrum Yliceti” è organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale di Deliceto, con la collaborazione dall’Associazione Teatrale Tanino,e si svolge nell’ambito del progetto “Deliceto e il suo Castello dal Medioevo al Novecento: la storia rivive fra le vie del Borgo”, finanziato dal Ministero della Cultura, “Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 – Asse 1b – Bando Borghi e Valorizzazione dei borghi italiani – Piano operativo complementare al PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020.