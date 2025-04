[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Deficit sanitario. Gruppo Forza Italia: “Emiliano perfetto esponente di sinistra, ogni scusa è buona per aumentare le tasse”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Giuseppe Tupputi.

“Noi vorremmo capire come questa Giunta regionale abbia utilizzato i soldi dei cittadini in questi anni: non è possibile avere un buco di 174 milioni con pronto soccorso al collasso e servizi sanitari ridotti al lumicino. Se avessimo registrato un incremento dei servizi e anche una drastica riduzione delle liste d’attesa, una voragine nei conti sarebbe stata quantomeno comprensibile.

Ma in una situazione come quella che stiamo vivendo ormai da anni è inaccettabile. Ancora più censurabile è l’atteggiamento del presidente Emiliano che, da perfetto esponente di sinistra, ipotizza di mettere le mani nelle tasche dei pugliesi aumentando l’Irpef se il Consiglio regionale non approverà la sua legge per risanare i conti. Ebbene, Emiliano finge di dimenticare che il passaggio in Consiglio sia tutto tranne che scontato: la sua maggioranza in frantumi non garantisce più la normale attività dell’aula e quasi sempre le sedute si concludono per mancanza del numero legale.

Non vorremmo che l’irresponsabilità del centrosinistra determini l’aumento della tassazione: sarebbe l’ennesimo schiaffo ai pugliesi da parte della maggioranza di Emiliano e Decaro”