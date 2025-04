[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Deficit sanitario, Gruppo FdI: “Il centrosinistra di Emiliano come al solito in affanno. Scongiurare l’aumento dell’Irpef ai cittadini pugliesi”

“Verrebbe da dire che si tratta della prova della maturità per la sgangherata maggioranza di Emiliano. Ma, purtroppo, la triste esperienza di malgoverno della Regione Puglia da parte del centrosinistra ci porta a incrociare le dita nella speranza che si eviti l’aumento dell’Irpef a causa di ben 174 milioni di euro di deficit sanitario.



Un buco da coprire alla svelta attraverso una legge che deve per forza di cosa passare attraverso l’approvazione del Consiglio regionale. Peccato che il Consiglio regionale, da ormai troppo, tempo, è ostaggio delle beghe di potere interne al centrosinistra, oggetto di continui malpancismi da parte di chi, evidentemente, è interessato a perpetuare il proprio potere o soddisfare le proprie mire di gestione.

Senza dimenticare che, ormai, chiudere i lavori di un Consiglio regionale senza che si verifichi la mancanza del numero legale, è pura illusione. Attendiamo innanzitutto gli esiti dei lavori della Prima Commissione dove arriverà la delibera sanità per correre ai ripari per evitare l’aumento dell’addizionale Irpef ai cittadini pugliesi. E già in quella sede ci renderemo conto se il centrosinistra di Emiliano darà per l’ennesima volta sfoggio della propria inadeguatezza nel governare le sorti della Puglia, a partire dalla sanità per la quale vogliono scaricare la loro cattiva gestione sulle tasche dei pugliesi”.

Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Renato Perrini capogruppo, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina