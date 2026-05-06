Deficit Sanità Puglia, arriva la stangata
Deficit Sanità Puglia, arriva la stangata
L’aumento delle addizionali Irpef per coprire il disavanzo della sanità da 350 milioni di euro, si tradurrà per i pugliesi con un reddito oltre i 50mila euro in un aumento di circa 100 euro al mese. Milleduecento euro l’anno che si aggiungeranno agli attuali 350 euro che mediamente pagano i contribuenti del quarto scaglione di reddito.
Lo anticipa il Corriere della Sera, edizione Mezzogiorno/Bari.
Sulle altre fasce di reddito il ragionamento è aperto: una certezza è che il primo scaglione, quello che comprende i contribuenti con un reddito entro i 15 mila euro, non subirà alcun ritocco, così probabilmente anche il secondo fino ai 28 mila euro.
Anche il terzo scaglione subirà un aumento ma questo dovrebbe aggirarsi sui 100 euro l’anno. Insomma, la tegola si abbatterà sui pugliesi più ricchi.