Daniele Infante, chi è il figlio di Milo Infante: età, sport, cosa fa e perché in passato è stato minacciato

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Milo Infante è uno dei volti più solidi dell’informazione Rai, oggi protagonista anche della prima serata con risultati che lo hanno portato al centro dell’attenzione mediatica. Dietro il successo televisivo c’è una famiglia molto riservata, che il giornalista ha sempre protetto con fermezza: la moglie Sara Venturi e il figlio Daniele. Chi è Daniele Infante? Che percorso sportivo sta costruendo? E cosa accadde anni fa, quando il suo nome finì al centro di un episodio spiacevole?

Chi è Daniele, il figlio di Milo Infante: età, vita privata e sport

Daniele Infante è nato nel 2008, unico figlio del conduttore e della moglie Sara Venturi, avvocata ed ex modella. Oggi è un ragazzo di 18 anni, molto alto (circa 1 metro e 92) e con una passione chiara: il basket.

La sua crescita sportiva è stata costante. Dopo gli inizi nelle giovanili dell’Olimpia Milano, dove ha giocato con ottimi numeri nelle categorie Under, Daniele ha proseguito il suo percorso nell’Urania Basket Milano, società che punta molto sui giovani talenti.

Nonostante la visibilità del padre, Daniele mantiene un profilo riservato: niente esposizione mediatica, niente interviste, solo sport e studio. Una scelta condivisa dalla famiglia, che ha sempre difeso la sua privacy.

La carriera nel basket: dalle giovanili dell’Olimpia all’Urania Milano

Il basket è il centro della vita di Daniele. Nelle giovanili dell’Olimpia Milano ha mostrato talento, fisicità e una buona media punti, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. Un infortunio lo ha costretto a fermarsi per un periodo, ma non ha rallentato la sua crescita.

Il passaggio all’Urania Milano gli ha permesso di continuare a giocare ad alto livello, in un ambiente che valorizza i giovani e li prepara al professionismo. Daniele è considerato un prospetto interessante: ha struttura fisica, disciplina e una famiglia che lo sostiene senza pressioni.

Per Milo Infante, che spesso racconta quanto il lavoro lo tenga lontano da casa, il basket è anche un modo per condividere momenti di normalità con il figlio, lontani dai riflettori della televisione.

Il caso delle minacce: cosa accadde e perché Daniele fu coinvolto

Nel 2023, la famiglia Infante fu coinvolta in un episodio grave: minacce ricevute sui social. Un utente anonimo inviò alla moglie del conduttore un messaggio intimidatorio che coinvolgeva direttamente Daniele, nonostante fosse un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo.

La famiglia decise di sporgere denuncia, affidandosi alle autorità competenti. L’episodio suscitò una forte ondata di solidarietà da parte di colleghi e volti Rai, che si schierarono pubblicamente al fianco del giornalista e della sua famiglia.

Per Daniele fu un momento difficile, ma la famiglia scelse di proteggerlo mantenendo una linea chiara: riservatezza, nessuna esposizione mediatica e nessuna risposta pubblica alle provocazioni. Da allora, il giovane ha continuato la sua vita sportiva senza farsi condizionare da quell’episodio, concentrandosi solo sul basket e sui suoi obiettivi.