[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Decaro sulle Regionali: “Deciderò”. Frecciata a Vendola ed Emiliano?

“Non c’è ancora una data delle elezioni. Quando arriverà il momento, sarà una decisione che dovrò prendere con i pugliesi, senza forzature e senza tutela da parte di nessuno”.

Lo ha detto l’eurodeputato Antonio Decaro, come riportato da Ansa.

“Non ho mai avuto tutori nella mia attività politico- amministrativa”. Frecciata ad Emiliano e Vendola?

L’ex sindaco di Bari ha risposto a chi gli chiedeva come mai non abbia ancora ufficializzato la sua candidatura a presidente della Regione Puglia per il centrosinistra. “Non si può vivere sempre in campagna elettorale – ha sottolineato – non sarebbe giusto per i pugliesi e non sarebbe giusto per la Puglia che invece ha bisogno di affrontare i suoi problemi”.