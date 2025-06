[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

De Zerbi cittadino onorario di Foggia: “Questa citta l’ho amata”

“Sono a Foggia da ieri e sono felice perché ho rivisto tanti amici, la città in cui ho vissuto di più da calciatore prima e da allenatore poi e percepisco l’affetto che la gente ha verso di me. Sono molto emozionato perché credo che questo sia un premio che nessuna vittoria, nessun trofeo ti possa dare. Va a me come persona e mi fa molto piacere. Non so se è meritata o no la cittadinanza onoraria perché mi sento anche a disagio: di solito questi riconoscimenti vanno a persone non del calcio. Sicuro questa città l’ho amata, questa gente l’ho rispettata sempre, è sempre riconoscente”, ha dichiarato Roberto De Zerbi dopo il riconoscimento di cittadino onorario di Foggia.



Ha poi aggiunto: “Uno può guardare avanti fino a quanto vuole però per guardare avanti devi ricordarti cosa c’era dietro e dietro di me c’è stato tanto Foggia. Conosco bene la città, molto meglio di altri che l’hanno sempre giudicata male, quindi sarà mia responsabilità anche difenderla e cercare di portarla in giro come merita”.