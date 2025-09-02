[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

De Santis ‘ufficializza’ la candidatura di Decaro: “Grazie alla scelta di Emiliano”



La scelta di Michele Emiliano ha fatto fare un passo in avanti alla Puglia, aiutandoci a tenere unito il PD, la nostra comunità. La sua generosità è la cifra del valore politico dell’uomo, che ha lavorato per allevare una classe dirigente di valore, per unire e mai per dividere. Anche questa volta ha mostrato che, prima delle legittime ambizioni personali, ci sono la Puglia e i pugliesi. Ha infine rimesso la decisione finale nelle mani del PD e della segretaria Schlein, ribadendo la centralità del partito nei processi decisionali

Senza la discesa in campo di Michele Emiliamo nel 2004 su impulso di Franco Cassano e di città plurale, non sarebbe mai esistita la primavera pugliese, e la Puglia sarebbe rimasta l’Emilia nera. La storia di questi anni e anche la sua generosità di oggi, dimostrano che è il vero padre politico del centrosinistra pugliese.

Lo scrive il segretario del Pd pugliese Domenico De Santis