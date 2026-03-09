Dayane Mello si dà al pilates: l’annuncio social conquista i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dayane Mello torna a far parlare di sé, ma questa volta non per gossip o televisione. La modella brasiliana naturalizzata italiana ha infatti annunciato sui social un nuovo percorso legato al mondo del fitness. Nelle ultime ore ha rivelato di voler aprire uno spazio dedicato al pilates, invitando i follower a seguirla in questa nuova avventura. L’annuncio ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire cosa ci sia dietro questa scelta. Un progetto che sembra unire benessere personale e opportunità professionali.

Il nuovo progetto di Dayane Mello nel mondo del pilates

Dayane Mello, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a diversi reality e programmi italiani, ha deciso di intraprendere una nuova strada legata al benessere fisico. Nelle ultime ore la modella ha comunicato ai suoi follower la nascita di un profilo social dedicato esclusivamente al pilates, invitando chi fosse interessato a seguirla e persino a contattarla per eventuali lezioni private.

Il messaggio pubblicato online è stato diretto e spontaneo. Dayane ha scritto ai suoi fan di seguirla nel suo nuovo profilo dedicato al pilates e ha aggiunto che chi desidera partecipare a lezioni private può contattarla direttamente.

Una comunicazione semplice, ma che ha subito generato curiosità tra gli utenti dei social, molti dei quali hanno commentato con entusiasmo la scelta della modella di dedicarsi a una disciplina sempre più diffusa.

Il pilates, infatti, è una pratica che negli ultimi anni ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Nato come metodo di allenamento basato su equilibrio, respirazione e controllo del corpo, è oggi utilizzato non solo per migliorare la forma fisica, ma anche per ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza corporea. Non è raro che personaggi pubblici e influencer decidano di avvicinarsi a questa disciplina, trasformandola talvolta anche in un progetto professionale.

Per Dayane Mello potrebbe trattarsi proprio di questo: una nuova fase della sua carriera che unisce passione personale e presenza digitale.

La modella, nata in Brasile nel 1989 e divenuta negli anni una figura molto conosciuta nel panorama televisivo italiano, ha costruito la sua notorietà tra moda e reality show. Dopo gli inizi nel mondo delle passerelle, ha preso parte a vari programmi televisivi, conquistando grande popolarità soprattutto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è diventata uno dei volti più seguiti dal pubblico.

Negli ultimi tempi, però, la sua attività sui social sembra sempre più orientata verso temi legati allo stile di vita, alla cura del corpo e al benessere. Il pilates rappresenta quindi una naturale evoluzione di questo percorso.

L’annuncio arriva inoltre in un momento in cui Dayane Mello è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nei giorni scorsi, ad esempio, alcune indiscrezioni avevano acceso il gossip su una presunta gravidanza della modella, voci che hanno alimentato discussioni tra i fan sui social ma che non hanno ricevuto conferme ufficiali da parte della diretta interessata.

In questo contesto, la scelta di concentrarsi su un progetto legato allo sport e al benessere appare come un modo per spostare l’attenzione su un ambito più personale e positivo.