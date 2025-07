[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

D’Attis verso la candidatura a Presidente della Regione. Forza Italia: “Competente e del territorio”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte, Antonio Raone, Massimiliano Stellato e Giuseppe Tupputi.

“Le battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno: ha detto bene oggi il nostro segretario regionale Mauro D’Attis. Il suo nome è in campo, come ha dichiarato il segretario nazionale Antonio Tajani, e noi abbiamo piena fiducia nei nostri leader nazionali: qualsiasi sia la loro decisione, sarà quella giusta per la Puglia e noi siamo pronti a sostenerla. Le parole di D’Attis oggi danno al centrodestra la giusta determinazione per iniziare la campagna elettorale. Determinazione e contenuti, perché è così che vogliamo presentarci ai cittadini: dobbiamo raccontare cosa vorremmo fare sulla sanità, sui rifiuti, sull’agricoltura, sull’industria, sul lavoro. A D’Attis, che è un uomo del territorio e di indiscussa competenza, sentiamo di dire solo una cosa: siamo con te”.