Daniele Bartocci, il talento che ha conquistato i Food&Travel awards

Si è tenuto sabato sera, nella suggestiva cornice del Vivosa Resort di Ugento (Le), il prestigioso evento annuale Food&Travel Awards in collaborazione con Regione Puglia e patrocinato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Durante la serata di gala, presentata Pamela Raeli e dal giornalista Giuseppe Di Tommaso de “La Vita in Diretta”, con l’attrice Martina Stella ospite d’onore, il giovane talento Daniele Bartocci è stato premiato come giornalista dell’anno 2022: “Mentalità vincente, determinazione e belle maniere unite ad un importante bagaglio culturale… un protagonista indiscusso del panorama giornalistico italiano”, questa la motivazione dei Food&Travel che premiano il meglio dell’Italia del food e del turismo. Oltre a Martina Stella erano presenti alla cena importanti personaggi del mondo del cibo e della televisione. Tra questi Tommaso Foglia di Bake Off Italia, che presto affiancherà Damiano Carrara nel programma Cake Star su Real Time, lo chef stellato Moreno Cedroni, il restaurant manager Alessandro Pipero, volto noto della trasmissione Primo Appuntamento, e tanti altri ancora. Daniele Bartocci è un apprezzato giornalista e volto tv, attualmente giudice del programma King of Pizza in onda su Sky Canale Italia insieme a personaggi quali Dovilio Nardi (detentore di numerosi Guinness World Record in ambito food e presidente Nazionale Italiana Pizzaioli) e Antonio Sorrentino (Executive Chef Rosso Pomodoro).

DANIELE BARTOCCI AI FOOD&TRAVEL 2022: CHI E’ IL GIORNALISTA DELL’ANNO 2022

Daniele Bartocci è un giovane di cui sentiremo parlare in futuro. Attualmente nel management – Sviluppo Nuovi Mercati di una grande realtà Food, Daniele Bartocci è spesso ospite di grandi eventi ed è stato nominato in queste ore anche tra i migliori professionisti d’Italia (Top30) e Ambassador del food&beverage al premio Bar Awards 2022. Sono numerosi e prestigiosi i traguardi e i premi vinti negli ultimi anni dal poliedrico Daniele Bartocci, giornalista eclettico e apprezzato professionista del mondo food ma anche sportivo. Tra i premi vinti da Daniele Bartocci il Myllennium Award (riservato ai migliori talenti millennials italiani, condotto da Pierluigi Pardo a Roma con premiazioni fatte dall’ex Ministro Spadafora e dal Presidente Coni Malagò), il premio World Masterchef Pizza d’oro 2022, il premio Renato Cesarini 2022 come miglior giornalista giovane, il premio Giovanni Arpino Inedito di Torino, il premio Overtime Festival al Festival Nazionale del Giornalismo e Racconto Sportivo, il premio Professionista dell’Anno Food&Sport Le Fonti Awards 2021, il premio food Argenpic, il premio miglior blogger 2020 (Blog dell’Anno), il premio Professionista dell’Anno Comunicazione 2022, il premio Food&Travel Awards 2022 e tanti altri ancora. Negli anni Bartocci, che viene spesso invitato anche in radiovisione su Rtl, ha partecipato a tutti i top eventi del food, Tuttofood, Sigep, Beer&Food Attraction e tanti altri ancora.

IL GIORNALISTA DANIELE BARTOCCI SU SKY A ‘KING OF PIZZA 2022’

Dopo essere stato ospite di recente in puntate tv di Rtv38 (Canale 10 Toscana) per parlare di digital marketing e comunicazione e di Go-Tv/Bom Channel insieme ad Emilio Fede (canale 68 del digitale terrestre) per discutere sui disturbi alimentari in Italia, ora Daniele Bartocci è uno dei protagonisti di King of Pizza. Un talent show sul Food in onda ogni lunedì sera su Sky Canale Italia (937), dove si sfidano a colpi di gourmet alcuni dei migliori maestri pizzaioli italiani. Il programma vanta il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili. Le premiazioni di King of Pizza verranno effettuate nel Castello della Regina Margherita di Savoia a Gressoney Saint-Jean, per gentile concessione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle D’Aosta e andranno in onda a inizio novembre.