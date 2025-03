Dandy lascia Amici prima del Serale: ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

​A pochi giorni dall’inizio del Serale di Amici 24, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, il ballerino Dandy Cipriano è stato costretto ad abbandonare la competizione a causa di un problema fisico. La comunicazione è giunta direttamente dalla produzione, che ha spiegato come l’imprevisto impedisca al ballerino di continuare la sua avventura nella scuola. Il giovane artista, in lacrime, non ha potuto fare altro che congedarsi da Amici, non prima di aver salutato lo staff del programma. Sicuramente, la perdita di un elemento così amato dal pubblico si farà sentire nelle prossime puntate.

L’annuncio dell’abbandono di Dandy da Amici 24

Durante il daytime del 20 marzo 2025, è stato comunicato che Dandy non avrebbe potuto proseguire il suo percorso nel programma. Visibilmente scosso, il ballerino ha espresso incredulità e dolore per la situazione, ripetendo: “Non sto capendo nulla. Cavolo, eravamo arrivati, ma non è possibile. Com’è successo? No, non ci voleva e non lo accetto. Questo non doveva succedere, non può essere, non è reale. Questa non ci voleva.”

Il saluto ai compagni e allo staff

Prima di lasciare la scuola, Dandy ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno supportato durante il suo percorso. Ha raccolto i suoi effetti personali lasciando la casetta ed esprimendo gratitudine verso lo staff, i professori e i professionisti che lo hanno accompagnato in questa esperienza. Con la maglia d’oro sulle spalle, simbolo dell’accesso al Serale, ha salutato la scuola con emozione.

Dandy Cipriano

Le reazioni dei fan e le prospettive future

La notizia dell’abbandono di Dandy ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma. Molti hanno manifestato dispiacere per l’uscita di scena del ballerino, apprezzato per il suo talento e la sua educazione. Alcuni si sono chiesti perché non gli sia stata offerta la possibilità di tornare nella prossima edizione, come accaduto in passato con altri concorrenti infortunati, anche se al momento, questa opportunità non è stata neanche smentita. La produzione non ha ancora fornito dettagli in merito a un suo eventuale ritorno.

Chi è Dandy Cipriano e il suo percorso ad Amici 24

Dandy Cipriano, 22 anni, è un ballerino originario delle Filippine che vive a Roma. Specializzato in hip hop, ha lavorato come insegnante e coreografo, partecipando anche al programma Viva Rai2 condotto da Fiorello nel 2023. È entrato nella scuola di Amici 24 nel novembre 2024, vincendo una sfida contro la ballerina Rebecca, giudicata dal coreografo Garrison. Durante il suo percorso nel talent di Canale 5, Dandy ha dimostrato versatilità e impegno, ottenendo la maglia dorata per il Serale. ​Purtroppo, dopo il non meglio specificato problema fisico comunicato qualche ora fa, la sua avventura ad Amici è terminata. Auguriamo al ballerino un futuro migliore e quanto più roseo possibile!