Damiano Alberti, morto il 23enne che raccontava il suo male online

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Damiano Alberti, giovane creator e streamer di Cerveteri, è morto a soli 23 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore maligno alla gamba che aveva scelto di raccontare apertamente sui social. La notizia della sua scomparsa, comunicata dalla famiglia, ha subito raggiunto amici, follower e colleghi digitali, lasciando segni di incredulità e grande tristezza.

Negli ultimi anni aveva raccontato ogni fase del suo percorso di cura: operazioni, difficoltà quotidiane e momenti di speranza, creando un legame profondo con migliaia di persone che si erano affezionate alla sua autenticità.

La sua storia, fatta di fragilità e forza, aveva trasformato il suo profilo social in un diario collettivo di coraggio, ispirando molti a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Intanto a Cerveteri si preparano i funerali per dare l’ultimo saluto a un ragazzo che ha lasciato un segno profondo nella sua comunità online e offline.

La battaglia condivisa e il ricordo della community

Damiano aveva reso pubblica la diagnosi di tumore maligno alla gamba nel maggio del 2023, decidendo di non tenere per sé le difficoltà e i trattamenti a cui si stava sottoponendo.

Questa scelta lo aveva fatto diventare una figura seguita con attenzione: su TikTok, Instagram e Twitch condivideva momenti duri, ma anche i progressi, gli interventi chirurgici, i periodi di riabilitazione e, quando possibile, anche i sorrisi.

Molti follower ricordano il suo ritorno online dopo lunghe pause, quando aveva postato aggiornamenti sulla sua condizione e momenti in cui sembrava che le cose stessero migliorando.

La sua capacità di essere trasparente, senza abbellire il dolore, aveva creato un rapporto di fiducia con chi lo seguiva: messaggi di supporto e commenti di affetto sono piovuti su tutte le piattaforme nei giorni successivi alla diffusione della notizia della sua morte.

In molti lo hanno ringraziato per aver trasformato la sua esperienza personale in un messaggio di speranza, ricordandolo con parole come “grazie per averci insegnato a non mollare mai” o “riposa in pace guerriero”.