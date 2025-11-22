[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 2026 il Bonus Sociale Tari sarà applicato automaticamente

ARERA ha approvato il nuovo Testo Unico sul Bonus Sociale rifiuti (delibera n. 355/2025). Dal 2026 il bonus sarà applicato automaticamente, senza domande o procedure da parte dei cittadini.

Il bonus prevede una riduzione del 25% sulla TARI per le famiglie con DSU valida e con ISEE:

• fino a 9.530 euro

• fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico

Nota importante: il bonus relativo al 2025 non comparirà nella bolletta di quest’anno. L’importo verrà automaticamente recuperato nella bolletta TARI 2026.

Come Amministrazione accogliamo con favore questa novità: meno burocrazia, più equità e più attenzione alle famiglie. Il bonus sarà riconosciuto d’ufficio, sulla base dei dati INPS, e visibile direttamente in bolletta.

Un passo avanti nella direzione giusta: meno burocrazia, più tutele, più attenzione alle famiglie che meritano un sostegno concreto.

Per maggiori info: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/pagsistema.html/

Il Sindaco – Domenico la Marca, Assessore al Bilancio – Cecilia Simone