Da un’idea di Tiziana Gagliardi nasce la Pungella 2.0

Da una idea della sipontina ed eclettica Tiziana Gagliardi, nasce la “Pungella 2.0” che è una rivisitazione anche estetica di un talismano molto in uso in passato per proteggere il neonato contro il malocchio e la malasorte.

Le mamme, infatti, erano solite inserire nei pannolini, un tempo di garze lavabili, un piccolo cuore, imbottito all’interno con del sale nonché delle immagini sacre.

La realizzatrice ha precisato di aver rivisitato la pungella, con tessuti per arredo in puro cotone, ricamando a mano le perline, ed applicando altresì, ferri di cavallo, croci, cornini, mani con le corna e cuori sacri.

Sono state tealizzate due versione della pungella: una grande per il passeggino e l’altra con una spilla. Tanto perché se in passato la pungella si nascondeva, la pungella 2.0, invece, va mostrata perché rappresenta per le mamme moderne un oggetto tra il sacro ed il profano che rimanda alle tradizione ma che strizza l’occhio ai giorni nostri.

La pungella 2.0. contro tutti i mali…o quasi. Parola di Tiziana Gagliardi.

Antonio Castriotta