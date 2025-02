[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Da 20 anni il PD gestisce le risorse regionali per il proprio consenso”. La Salandra attacca

ON. LA SALANDRA: IL PD SI LAMENTA DEL GOVERNO MELONI?

DA 20 ANNI IN REGIONE GESTISCONO LE RISORSE DELLO STATO

SOLO PER IL PROPRIO CONSENSO ELETTORALE

“Il Pd si lamenta del Governo Meloni?

Leggo da notizie di stampa di una certa insofferenza targata dem e mi viene da pensare che sono proprio loro che governano la Puglia da venti anni, gestendo le risorse che lo Stato riversa alle Regioni per i Comuni e usando la “leva finanziaria” regionale per cooptare consenso elettorale.

Hanno guidato il Governo del Paese per dieci anni, con politiche di tagli progressive e costanti. Governano Foggia da un anno e mezzo e non hanno neanche saputo gestire le risorse in attivo che il cdx ha lasciato, dopo che i dieci anni del centrosinistra hanno portato Foggia sull’orlo del dissesto e nel cosiddetto salva-enti. Merito loro.

E ora accusano il Governo Meloni di fantomatici tagli.

Forse meglio raccontare la verità ai foggiani: hanno problemi di tenuta della maggioranza e usano lo spauracchio dei tagli. Sanno benissimo che il Governo ha misura ed equilibrio oggettivo delle risorse finanziare, e non certo come nelle “politiche economiche” giallo-rosse che hanno determinato solo buchi nel bilancio dello Stato. Farebbero meglio, non dico a governare la città, ma almeno ad amministrare le risorse. O forse c’è qualche problema in Regione con qualche rubinetto chiuso e, per nascondersi meglio, attribuire la colpa a Roma?

Addirittura leggo anche che il M5S si lamenta del degrado della stazione, dovrebbero avere l’onestà intellettuale di ammettere che, se le stazioni d’Italia non sono più “terra di nessuno”, lo si deve al decreto sicurezza di questo Governo.

Personalmente, ho sempre mostrato disponibilità verso le amministrazioni della Capitanata, senza distinzione di colore politico, perché questa è la mia terra, la mia città. Ho accolto con favore il bellissimo invito della Sindaca Episcopo a dialogare tra istituzioni sul tema della Cittadella della Giustizia.

Posso dimostrare, atti alla mano, che qualora ci siamo possibilità per Foggia, anche attraverso il lavoro parlamentare, il Governo ha sempre offerto disponibilità ma, se qualche amministratore della Giunta opera nel solco dello scarica barile, o della politica del mettere le mani avanti per non cadere, preannunciando e dissimulando prossimi fallimenti, ricordo agli amici del Pd che in politica dovrebbe valere il tema della responsabilità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.