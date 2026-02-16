Cuori 3, ultima puntata in onda in anticipo: la Rai cambia programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La programmazione Rai in vista della giornata di domenica 22 febbraio 2026 subirà delle modifiche di palinsesto. La puntata conclusiva della serie tv medical Cuori 3 verrà anticipata per lasciare spazio alla cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali Milano – Cortina.

Ma quando andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione di Cuori?

Cuori 3 va in onda prima: cambio di orario su Rai 1

L’ultima puntata della celebre Serie Tv con protagonista Pilar Fogliati, Cuori 3, non andrà più in onda domenica 22 febbraio come inizialmente previsto, ma verrà anticipata a martedì 17 febbraio. Un cambio di programmazione quello apportato dalla rete ammiraglia Rai dovuto alla scelta di lasciare spazio alla cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina che verrà trasmessa su Rai 1 domenica 22 febbraio nello slot orario che va dalle ore 20:30 alle ore 24.

Ascolti registrati dalla Serie Tv Cuori 3

La serie televisiva Cuori 3, in onda su Rai 1, ha registrato finora ottimi ascolti. Lo sceneggiato con protagonista Pilar Fogliati ha totalizzato una media share che oscilla tra il 17 e il 19%, raggiungendo picchi del 22% in alcuni degli episodi più visti.

Visti gli ascolti in costante crescita, la Rai ha iniziato a prendere in considerazione un’ipotetica quarta stagione della serie Tv.

In vista del gran finale della terza stagione della fiction c’è già da ora grandissima attesa. In attesa dell’ultima puntata, i tanti fan di Cuori, avranno la possibilità di poter riapprezzare i precedenti episodi della serie in replica su Rai Play.