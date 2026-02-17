Cuori 3, anticipazioni sesta puntata, come finisce la fiction? Irma cerca vendetta, spara a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cuori 3 ieri sera con il penultimo appuntamento è stata come al solito un grande successo dal punto di vista degli ascolti, stasera su Rai Uno andrà in onda la sesta ed ultima puntata.

Cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima fiction? Le anticipazioni rivelano che nell’undicesimo episodio in preda al dolore Alberto potrà contare sull’affetto e il sostegno della moglie e dei suoi amici. Intanto Fois apparirà davvero turbato a causa di una visione, il suo cuore non reggerà e dovrà essere operato.

Anticipazioni Cuori 3, cosa accadrà nella sesta puntata? Virginia scappa da Helmut e chiede aiuto a Fausto

Serenella scoprirà che la piccola Anna non è davvero muta, ma solo molto arrabbiata. Nel frattempo Virginia dopo qualche giorno di assenza tornerà in ospedale e Fausto si accorgerà subito che è stata picchiata. Il suo istinto sarà quello di aiutarla, questo però creerà delle tensioni nel suo rapporto con Roberta.

Accecata dal dolore Irma sentirà il bisogno di vendicarsi, ci sarà una sparatoria nel dodicesimo episodio di Cuori 3. Dopo lo sparo e il terribile momento di paura Alberto e Delia dovranno restare in osservazione. Le anticipazioni fanno poi sapere che Virginia scapperà da Helmut e si rifugerà da Fausto, trovarla lì per Roberta non sarà una piacevole sorpresa. Bruno, deluso dal padre, sarà intenzionato a cambiare la sua vita. Nel frattempo Delia avrà un malore e Alberto non potrà fare nulla per aiutarla. La fiction sta per giungere al termine e in molti si chiedono se ci sarà la quarta stagione, al momento però non c’è stato nessun rinnovo ufficiale.