Cuori, la quarta stagione ci sarà_ Parla Matteo Martari_ _Io e Pilar ci saremmo di corsa_

Dopo una lunga attesa da parte dei fan sta andando in onda su Rai Uno la terza stagione di Cuori, fiction che vede come protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati.

I primi episodi hanno catturato non poco l’attenzione dei telespettatori che si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate, in molti sono già curiosi di sapere se ci sarà anche la quarta stagione. In un’intervista concessa al settimanale Chi il noto attore ha ammesso: “Se si facesse Cuori 4 io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa“.

Matteo Martari si lascia sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera professionale e privata: cosa ha raccontato l’attore

L’amatissimo attore ha rivelato di aver iniziato a lavorare quando era giovanissimo. Mentre frequentava la scuola alberghiera lavorava come panettiere a Verona in un panificio a conduzione familiare. Dopo qualche anno si è trasferito a Milano, ha fatto anche il cameriera poi c’è stata una grande svolta per lui.

Matteo Martari per tre anni ha lavorato nel mondo della moda. Pensa di essere stato molto fortunato perché gli ha dato la possibilità di viaggiare molto, di imparare due lingue e di iniziare un percorso accademico per diventare un attore. Grazie al suo impegno, al talento e alla sua determinazione è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della recitazione e sono tanti i successi che sta conquistando. L’attore ha parlato anche della sua sfera sentimentale, ha fatto sapere che ad oggi non ha una fidanzata.