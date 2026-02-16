Cuori 3, anticipazioni quinta puntata: Luisa a Zurigo d’urgenza, tensione alle stelle tra Helmut e Virginia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda stasera su Rai Uno la quinta puntata di Cuori 3, la fiction è stata accolta anche stavolta con grande entusiasmo dai suoi tantissimi fan. In molti si chiedono cosa accadrà nel penultimo appuntamento ed è certo che i colpi di scena spiazzeranno tutti.

Le anticipazioni di Cuori 3 rivelano che nel nono episodio dell’amata fiction Delia dopo aver preparato le valigie lascerà la casa, intanto Alberto darà le sue dimissioni e deciderà di fare una passeggiata con Olivia in montagna. In ospedale arriverà un nuovo paziente con una nota conoscenza delle Molinette, il dottor Mosca. Tutto il reparto verrà messo in quarantena non appena il paziente mostrerà delle sospette piaghe.

Anticipazioni Cuori 3, cosa accadrà nella quinta puntata? Luciano chiede ad Alberto di operare il figlio, tensione tra Helmut e Virginia

Serenella e Ferruccio saranno distrutti a fine giornata, entrambi stanno facendo molta fatica a far conciliare il lavoro con la vita privata. Nel decimo episodio della fiction che andrà in onda stasera su Rai Uno Luisa dovrà essere portata a Zurigo d’urgenza. Alberto sarà pronto a partire con lei ma verrà fermato da Luciano che lo pregherà di operare suo figlio dopo che è peggiorato drasticamente.

Serenella sarà molto preoccupata per Anna dove che ha smesso di parlare, Ferruccio deciderà di intervenire con rimedi estremi. Le anticipazioni di Cuori 3 fanno poi sapere che il progetto di pacemaker nucleare verrà rifiutato dal primario del reparto di cardiochirurgia di Milano, questo farà aumentare la tensione tra Helmut e Virginia.