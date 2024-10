Crueza de ma al Parco Archeologico di Siponto

🔵 Siamo davvero grati per questo invito!

“Crueza de ma – 40 anniversario” replica nel parco archeologico di #Siponto per celebrare l’ultima campagna scavi che ha portato a rinvenimenti di incredibile interesse.

Abbiamo avuto il privilegio di visitare in anteprima il sito per un sopralluogo preliminare.

Guidati dal Dott. Giuliano Volpe ci siamo immersi in una bellezza disarmante che le parole non riescono descrivere. Chissà se i suoni e le storie che andremo ad evocare hanno già transitato in queste strade, tra queste mura, in questi luoghi riemersi.

A noi piace pensare di sì. E sarà un onore immenso riportarli proprio lì, a distanza di mille anni, ancora…

che bell’inganno sei anima mia!

Vi invitiamo Domenica 6 ottobre in questa manifestazione imperdibile ideata da ArcheoSipontum APS. La giornata ospiterà un intenso programma di visite guidate, rievocazioni storiche, giochi didattici, laboratori, spettacoli teatrali e musicali che coinvolgeranno cittadini, turisti e visitatori di ogni età.