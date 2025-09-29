Cristina Plevani, ex gieffino la attacca: “Ci eravamo fatti una promessa ma non l’ha mantenuta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la vittoria all’Isola dei famosi Cristina Plevani tornerà in televisione stasera, affiancherà Simona Ventura nella nuova edizione del Grande Fratello nel ruolo di opinionista.

Lei partecipò alla prima edizione del reality nel 2000 e si aggiudicò la vittoria, un ex gieffino ha svelato che si erano fatti una promessa nella casa più spiata dagli italiani ma lei non l’ha rispettata. Stiamo parlando di Salvo Veneziano, a Il Corriere della Sera ha detto: “Non ha mantenuto la promessa. Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto, avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due”.

Salvo Veneziano parla della promessa non mantenuta da Cristina Plevani, poi svela cosa pensa del suo ritorno al GF

L’ex gieffino ha fatto sapere che la vincitrice della prima edizione del reality decise di tenere i soldi vinti tutti per sé, negò anche di aver fatto quell’accordo con i suoi ex compagni di avventura. A detta sua nel docufilm che è appena uscito si è giustificata dicendo che Taricone le disse non voleva il denaro ed è per questo che lo tenne tutto per sé.

Salvo Veneziano ha continuato dicendo che l’ex gieffina di certo non è stupida, ma non è possibile sapere se è vero che Pietro le disse di tenere i soldi. In merito al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello ha invece detto: “Cristina, bravissima in tante cose, ma l’opinionista non è il suo ruolo“.