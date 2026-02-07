Cristina Ferrara e Aka7Even: confermata la loro storia d’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cristina Ferrara e Aka7Even hanno finalmente ufficializzato la loro relazione! L’ex corteggiatrice e scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e il cantante di Amici non nascondono più i loro sentimenti. Se i gossip su un possibile avvicinamento tra i due circolavano già dalla fine di dicembre, è stato solo il 29 gennaio che Aka7Even ha condiviso su Instagram una foto con Cristina, confermando senza ombra di dubbio la loro unione: l’amore è reale!

Dopo Uomini e Donne, Cristina guarda avanti

Cristina Ferrara ha voltato pagina dopo la sua esperienza nel dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Lo scorso anno ha corteggiato Gianmarco Steri e alla fine è stata scelta da lui. La loro storia, però, è durata solo pochi mesi: con l’arrivo della fine dell’estate, la coppia ha deciso di separarsi. Durante l’estate erano già circolati diversi rumor su presunti litigi e tensioni, confermati poi dall’annuncio ufficiale dell’ex tronista sulla conclusione del rapporto.

Dopo la fine della relazione con Gianmarco, Cristina è stata al centro di varie indiscrezioni su possibili flirt, tra cui quello con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, con cui la salernitana avrebbe avuto una breve frequentazione. Ora, però, la sua attenzione sembra concentrata completamente su Aka7Even.