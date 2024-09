Crisi politica a Mattinata, in due escono dalla maggioranza

Nel rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche che sono alla base della vita politica di una comunità, questa mattina, in qualità di Vicesindaco e Assessore Comunale, assieme alla Consigliera Comunale Maria Grazia Destino e alla Segretaria dell’associazione politica Noi:Comunità, Michela Bisceglia, abbiamo comunicato al Sindaco e al Capogruppo in Consiglio Comunale le nostre dimissioni dalle cariche ricoperte, con la restituzione delle deleghe e l’uscita dalla maggioranza.



Le differenti visioni all’interno del gruppo politico rappresentano la reale motivazione per cui si è giunti a questa decisione. Dietrologie su situazioni collaterali non corrispondono assolutamente al vero e non appartengono alla cultura di chi, come noi, crede nella politica basata sul confronto, sulla condivisione di idee e sul bene comune.

Seguirà un comunicato circa il lavoro svolto in questi anni.

Evviva il futuro, evviva Mattinata.

Luigi Falcone – ex vicesindaco di Mattinata