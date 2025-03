CPIA 1 Foggia sfila a “La Notte Colorata” con “Maschere senza confini”: un inno all’integrazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Carnevale è da sempre una festa di colori, gioia e condivisione, ma quest’anno la scuola CPIA 1Foggia ha trasformato la sfilata de “La Notte Colorata” in un messaggio di inclusione e unità. Con il progetto “Maschere senza confini”, studenti di diverse nazionalità hanno sfilato insieme per dimostrare che la diversità è una ricchezza e che le barriere culturali possono essere abbattute attraverso il dialogo e l’arte.

Accompagnati dalla canzone “Il Tuo Nome”, scritta e cantata da Pasquale Gambuto e disponibile su tutti i digital store, i partecipanti hanno dato vita a un evento emozionante, capace di toccare il cuore di tutti i presenti. Il brano, con un testo profondo e coinvolgente, esalta il valore dell’identità e della convivenza pacifica tra i popoli.

Durante la sfilata, le maschere indossate dagli studenti rappresentavano le diverse culture che si incontrano ogni giorno nelle classi del CPIA 1 Foggia. Un mosaico di colori, tradizioni e sorrisi che ha reso ancora più speciale questa celebrazione.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, dimostrando come la scuola possa essere un punto di riferimento per la crescita non solo didattica, ma anche sociale ed emozionale degli studenti. “Maschere senza confini” è stato un vero e proprio simbolo di speranza, ricordandoci che, al di là delle differenze, ciò che conta davvero è l’umanità che ci unisce.

Un Carnevale speciale, dunque, reso indimenticabile dalla musica e dal messaggio di inclusione che ha risuonato forte tra le strade di Manfredonia.