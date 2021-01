Covid, in India pochi casi: immunità di gregge raggiunta?

L’India ci sta raccontando che l’immunità di gregge contro il Covid-19 si può raggiungere. Anche prima della vaccinazione di massa. Nelle ultime settimane il numero di nuovi contagiati e di morti nel Paese è crollato. In alcune grandi città ma anche in certi villaggi.

Secondo uno studio del Council of Medical Research indiano in via di pubblicazione, il 25% degli abitanti sarebbe stato finora infettato, 335 milioni. Con ogni probabilità, dicono gli scienziati, ciò significa che in alcune zone si è raggiunta o si è vicini a raggiungere l’immunità di gregge, cioè la quota di persone contagiate, con sintomi o meno, oltre la quale il virus va a spegnersi sbattendo contro un muro di individui immuni.

articolo completo su: https://www.corriere.it/esteri/21_gennaio_31/coronavirus-india-pochi-casi-ipotesi-immunita-gregge-raggiunta-10e3b240-6396-11eb-a44f-6ffd36d7208d.shtml