Cosa regalare a un amico che ha appena comprato una casa con il giardino

Quando un amico fa il grande passo dell’acquisto della casa con il giardino che ha sempre sognato, è naturale pensare, magari insieme con altre persone care, di fargli un regalo.

Se stai leggendo queste righe, vuol dire che ti interessa trovare qualche idea utile. Fantastico! Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionate alcune.

Griglia per barbecue

L’acquisto di una casa con giardino è, nella maggior parte dei casi, l’inizio di un periodo all’insegna del divertimento e del gusto grazie alle grigliate. Se il neo proprietario ha già un barbecue che ha tenuto in garage per tanto tempo, una buona idea prevede il fatto di donargli una griglia nuova.

Attenzione, però: non una qualsiasi.

A fare la differenza in questi casi è la scelta di orientarsi verso prodotti professionali e verso aziende che, come la veneta Silmec, punto di riferimento da più di 50 anni quando si parla di griglie, garantiscono il massimo della qualità grazie, per esempio, alla selezione attenta del materiale utilizzato, con lo scopo di assicurare la massima durata nel tempo.

Salottino da esterno

Altra idea fantastica è quella di focalizzarsi verso salottini da esterno.

Due indicazioni per essere in linea con le tendenze del momento: è il caso di puntare sempre sul massimo della qualità, in quanto i trend, ormai da diverso tempo, raccomandano di riproporre in giardino il medesimo comfort e la medesima eleganza che si ammirano negli spazi indoor, e di scegliere mobili in legno.

Dopo diversi anni in cui a dominare la scena abbiamo visto materiali che ne imitavano le caratteristiche, oggi si torna al suo indiscusso fascino naturale.

Corso di giardinaggio

Per chi ha appena preso una casa con il giardino, pochi regali sono speciali quanto un corso dedicato proprio a come curare lo spazio in questione.

Se possibile, è il caso di scegliere un percorso orientato verso un approccio sostenibile e biologico, fondamentale per garantire lunga vita alle piante e massima salubrità all’ambiente.

Ampio ombrellone

Un bell’ombrellone ampio: ecco un altro regalo che cambia la vita quando si acquista una casa con il giardino. Grazie ad esso, infatti, si può prendere il sole in tutta sicurezza.

Rinnovo dell’impianto di irrigazione

Non c’è che dire: le idee che si prestano bene nei casi in cui si deve fare un regalo a un amico che ha appena preso una casa con il giardino sono tante e molto interessanti.

Se, per esempio, è già presente un impianto di irrigazione non funzionante al meglio, si può fare una colletta tra amici, parenti o colleghi per donare al neo proprietario la consulenza di un giardiniere in grado di rimetterlo a posto (molto spesso, sono necessarie diverse centinaia di euro per questo servizio).

Giochi per i bambini

Se l’amico o il parente ha dei bambini piccoli, regalare giochi come scivoli o giostre è un’altra idea fantastica.

Attenzione ad acquistarli da negozi o e-shop che garantiscano il massimo della sicurezza. Anche se si risparmia, in questi casi è meglio evitare l’usato.

Consulenza con un designer

Anche quando si ha a che fare con il giardino, scegliere l’arredamento vuol dire mirare alla creazione di un’atmosfera speciale. Ecco perché, esattamente come nel caso degli ambienti indoor, può essere utile contattare un designer.

Questo professionista, attraverso la scelta di determinati mobili, accessori, tessuti e dettagli relativi all’illuminazione, è in grado di trasformare il giardino da luogo semplicemente bello a spazio che, fin dai primi momenti, è in grado di comunicare comfort e di regalare il massimo del benessere.

Il top come risultato? La creazione di un ambiente che, dal punto di vista del mood stilistico, sia in grado di richiamare il living. Ormai da anni, infatti, i due ambienti vengono considerati come un continuum.