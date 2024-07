Corto e Cultura Film Festival: l’eccellenza del cortometraggio a Manfredonia

La splendida cornice della Lega Navale di Manfredonia si prepara ad accogliere la XVII Edizione di Corto e Cultura Film Festival, un evento dedicato alla celebrazione del cortometraggio.

La prima serata del festival si è tenuta il 1° giugno scorso con la proiezione del film cult sipontino Lo Scarparo, un film che incarna l’anima e il cuore della comunità di Manfredonia.

Realizzato da manfredoniani per i manfredoniani, scritto, prodotto e interpretato da Anna Rita Caracciolo, il film è diretto dalla stessa Caracciolo insieme a Matteo Conoscitore.

Lo Scarparo ha raggiunto un traguardo significativo con la candidatura al David di Donatello, nella sezione documentari, dove ha avuto l’opportunità di rappresentare con orgoglio la nostra città, consolidando il suo successo e la sua importanza nel panorama cinematografico italiano.

La nascita del festival Corto e Cultura nelle mura di Manfredonia è dovuta alla brillante intuizione di Anna Rita Caracciolo, che oggi ne è la Direttrice artistica.

Il festival non si limita alla selezione e premiazione di cortometraggi e lungometraggi, ma si occupa anche della selezione delle sceneggiature inviate da vari autori emergenti, sia a livello nazionale che internazionale.

Aspetto, quest’ultimo, fondamentale per promuovere e sostenere nuovi talenti nella scrittura cinematografica, offrendo loro una piattaforma per farsi conoscere e per far apprezzare le loro opere.

L’inclusione delle sceneggiature nel palinsesto del festival arricchisce ulteriormente l’evento, creando un punto di incontro tra sceneggiatori, registi e produttori.

Questo approccio multidisciplinare non solo valorizza i diversi aspetti della produzione cinematografica, ma facilita anche la nascita di nuove collaborazioni e progetti.

In questo modo, Corto e Cultura nelle Mura di Manfredonia si pone come un vero e proprio incubatore di creatività, contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della cultura cinematografica e offrendo opportunità concrete agli artisti emergenti.

Il Festival, nel corso degli anni, ha avuto il privilegio di ospitare numerosi professionisti del settore cinematografico. La loro presenza come ospiti sottolinea l’importanza e il prestigio dell’evento nel panorama culturale e cinematografico, offrendo al pubblico e agli aspiranti nel settore l’opportunità di incontrare e imparare da figure così autorevoli e talentuose.

L’edizione 2024 di Corto e cultura Film Festival si terrà presso la Lega Navale di Manfredonia, alle ore 20:30. Il 12 luglio sarà dedicato alle proiezioni dei corti in gara e il 13 luglio alla serata di gala delle premiazioni.

Tra gli ospiti di quest’anno Dino La Cecilia, noto per la sua interpretazione nel film Ti mangio il Cuore, Roberto Galano e Salvatore Russo. L’ingresso è libero.