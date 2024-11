Cortina Express: ecco il film di Natale di Christian De Sica

Durante le festività natalizie, le strade e le piste di Cortina si popolano dei personaggi più svariati, riuniti tra le incantevoli montagne innevate per divertirsi, e non solo, Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso, Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell’amore di sua figlia, e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po’ ignavo. Insieme a loro, molti altri personaggi, ognuno involontariamente legato al destino degli altri in situazioni esilaranti, cercano il proprio lieto fine.