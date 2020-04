Coronavirus, Borrelli: “Oggi 619 morti”

In Italia i contagi da nuovo Coronavirus sono 152.271 contagiati (4694 in più rispetto a ieri, +1992 casi attivi) di cui 32.538 guariti (2.083 in più di ieri) e 19.468 morti (619 in più di ieri). Questi i numeri aggiornati dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese ad oggi, sabato 11 aprile.