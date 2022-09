Corona di sfoglia con peperoni e provola: la ricetta di Lacucinasecondome.it.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

1 rotolo di sfoglia rotonda

100 g di sugo ai pomodori Pachino già pronto

300 g di peperoni in padella già pronta

50 g di olive taggiasche

120 g di cubetti di provola affumicata

PROCEDIMENTO

Stendete il rotolo di sfoglia, con una coppetta piccola segnare un cerchio al centro e con un coltellino segnare dei triangoli

Stendere sull’anello tutt’intorno il sugo, i peperoni, le olive e poi i cubetti di provola

Ripiegare verso l’interno il bordo della sfoglia, e ad uno ad uno i triangolini sempre verso il centro

Infornare a 180 gradi per 15 minuti

Servire calda o a temperatura ambiente

Hai realizzato questa ricetta?

