Coppette con mousse di ricotta e yogurt alla soia con ribes: la ricetta di Lucia Lumachi.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Molto facile

INGREDIENTI

100 g ricotta

250 g yogurt alla soia bianco cremoso

125 g di ribes

PROCEDIMENTO

In una ciotola montate con una frusta a mano la ricotta e lo yogurt

Mettete la mousse nelle coppette e decorate con il ribes

Tenete in frigo per alcune ore e poi servite

