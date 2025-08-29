Coppa Italia Serie D: le gare in programma domenica
Dopo il turno preliminare giocato domenica scorsa tutte le squadre scendono in campo per il primo turno in programma domenica 31 agosto alle ore 16.
Albalonga – Sora
Ancona – Castelfidardo
Atletico Ascoli – Maceratese
Brian Lignano – Portogruaro
Calvi Noale – Vigasio
Campodarsego – Este
Casatese Merate – Sondrio
Chisola – Biellese
Cittadella Vis Modena – Correggese
Club Milano – Castellanzese
Desenzano – Breno
FC Francavilla – Nola
Fidelis Andria – Ferrandina
Flaminia CivitaCastellana – Valmontone
Foligno – Sammaurese
Folgore Caratese – Pro Sesto
Forsempronese – Vigor Senigallia
Gelbison – Pompei
Ghiviborgo – Tau Altopascio
Gozzano – Milan Futuro
Gravina – Scafatese
Grosseto – Terranuova Traiana
Heraclea – Termoli
Imolese – San Marino
Lavagnese – Ligorna
L’Aquila – Chieti
Lentigione – Piacenza
Leon – Sant’Angelo
Maia Alta Obermais – Chievo
Mestre – Legnago
Milazzo – Igea Virtus
Montevarchi – San Donato Tavarnelle
Nardò – Martina
Nissa – Sancataldese
Nocerina – Palmese
NovaRomentin – Derthona
Oltrepò – Pavia
Orvietana – Cannara
Ostia Mare – Follonica Gavorrano
Paganese – Ischia
Paternò – Enna
Pro Palazzolo – Rovato Vertovese
Progresso – Adriese
Ragusa – CastrumFavara
Real Calepina – Brusaporto
Reggina – Vibonese
Saluzzo – Asti
Sarnese – Cassino
Savoia – Afragolese
Sestri Levante – Celle Varazze
Seravezza – Prato
Siena – Poggibonsi
Teramo – Notaresco
Trastevere – Montespaccato
Treviso – Luparense
UniPomezia – Olbia
Unione La Rocca Altavilla – Cjarlins Muzane
Vado – Sanremese
Varesina – Varese
Villa Valle – Virtus CiseranoBergamo
Vigor Lamezia – Sambiase
Virtus Francavilla – Fasano