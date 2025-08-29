Sport Italia

Redazione29 Agosto 2025
Coppa Italia Serie D: le gare in programma domenica

Dopo il turno preliminare giocato domenica scorsa tutte le squadre scendono in campo per il primo turno in programma domenica 31 agosto alle ore 16.

Albalonga – Sora

Ancona – Castelfidardo

Atletico Ascoli – Maceratese

Brian Lignano – Portogruaro

Calvi Noale – Vigasio

Campodarsego – Este

Casatese Merate – Sondrio

Chisola – Biellese

Cittadella Vis Modena – Correggese

Club Milano – Castellanzese

Desenzano – Breno

FC Francavilla – Nola

Fidelis Andria – Ferrandina

Flaminia CivitaCastellana – Valmontone

Foligno – Sammaurese

Folgore Caratese – Pro Sesto

Forsempronese – Vigor Senigallia

Gelbison – Pompei

Ghiviborgo – Tau Altopascio

Gozzano – Milan Futuro

Gravina – Scafatese

Grosseto – Terranuova Traiana

Heraclea – Termoli

Imolese – San Marino

Lavagnese – Ligorna

L’Aquila – Chieti

Lentigione – Piacenza

Leon – Sant’Angelo

Maia Alta Obermais – Chievo

Mestre – Legnago

Milazzo – Igea Virtus

Montevarchi – San Donato Tavarnelle

Nardò – Martina

Nissa – Sancataldese

Nocerina – Palmese

NovaRomentin – Derthona

Oltrepò – Pavia

Orvietana – Cannara

Ostia Mare – Follonica Gavorrano

Paganese – Ischia

Paternò – Enna

Pro Palazzolo – Rovato Vertovese

Progresso – Adriese

Ragusa – CastrumFavara

Real Calepina – Brusaporto

Reggina – Vibonese

Saluzzo – Asti

Sarnese – Cassino

Savoia – Afragolese

Sestri Levante – Celle Varazze

Seravezza – Prato

Siena – Poggibonsi

Teramo – Notaresco

Trastevere – Montespaccato

Treviso – Luparense

UniPomezia – Olbia

Unione La Rocca Altavilla – Cjarlins Muzane

Vado – Sanremese

Varesina – Varese

Villa Valle – Virtus CiseranoBergamo

Vigor Lamezia – Sambiase

Virtus Francavilla – Fasano

