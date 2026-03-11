Eventi Capitanata
Convegno sul Cristo del Gargano
Dettagli dell’evento:
- Luogo: Auditorium Serricchio – Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi n. 24 a Manfredonia (FG).
- Data e ora: 11 aprile 2026 alle ore 16:30.
Saluti istituzionali:
- Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – S. Giovanni Rotondo: dott. Da Bi Brono.
- Sindaco della Città di Manfredonia: dott. Domenico La Marca.
- Sindaco della Città di Rodi Garganico: Carmine D’Anelli.
- Sindaco del Comune di Carpino: dott. Rocco Di Brina.
- Sindaco del Comune di Mattinata: dott. Michele Bisceglia.
- On. Avv. Giandiego Gatta: Membro della 13ª commissione parlamentare.
- Sen. Anna Maria Fallucchi: Membro della 7ª e 9ª commissione parlamentare.
- Sen. Gisella Naturale: Vicepresidente della 4ª Commissione permanente.
- Dott.sa Rosa Barone: Consigliera Regione Puglia – Componente Commissione V (Ambiente – Assetto ed utilizzazione del territorio) e Vicepresidente Commissione VII (Affari Istituzionali).
- Dott. Napoleone Cera: Consigliere Regione Puglia – Componente Commissione I (Bilancio – Finanze – Programmazione).
- Dott. Ing. Stefano Torraco: Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia.
- Dott. Arch. Tiziano Bibbò: Presidente Ordine degli Architetti e paesaggisti della provincia di Foggia.
- Dott. Geol. Alfredo Pitullo: Consigliere dell’Ordine dei Geologi di Puglia.
- Avv. Raffaele Di Mauro: Commissario Parco Nazionale del Gargano.
- Dott. Antonio Maria Vasile: Presidente Aeroporti di Puglia.
Informazioni aggiuntive:
- L’evento prevede la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni, associazioni e fondazioni patrocinanti.
- Tra i patrocini figurano: Puglia Promozione, Aeroporti di Puglia, Confindustria Foggia, Ordine dei Geologi della Puglia, GAL Gargano, Touring Club Italiano, Movimento Consumatori Puglia, Fondazione Re Manfredi e altri enti locali.
- La cittadinanza è invitata; l’ingresso è libero.