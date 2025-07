Controlli nella stazione di Foggia e sulle linee Foggia-Benevento e Foggia-Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FS SECURITY, PUGLIA: AL VIA “ALTA CONCENTRAZIONE”, ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO NELLE STAZIONI E A BORDO TRENO

controlli nella stazione di Foggia e sulle linee Foggia-Benevento, Foggia-Manfredonia e Bari-Montenero

già monitorati 86 treni e oltre 5600 viaggiatori

Bari, 3 luglio 2025 – Il Presidio Territoriale Puglia, Basilicata e Molise di FS Security è in servizio da qualche giorno nella stazione di Foggia e sulle linee Foggia-Benevento, Foggia-Manfredonia e Bari-Montenero con l’attività “Alta Concentrazione” volta a garantire maggiore presenza sul territorio, contrasto all’evasione dei biglietti e più sicurezza per viaggiatori e operatori.

La scorsa settimana 32 operatori di FS Security hanno effettuato controlli sia in stazione che a bordo di 86 treni su oltre 5600 viaggiatori. Più di 260 le persone allontanate perché sprovviste di titolo di viaggio o intemperanti. L’iniziativa “Alta Concentrazione” punta a garantire una più efficiente gestione dei flussi, soprattutto nei momenti di elevata affluenza e la diminuzione di episodi legati a intemperanze dei viaggiatori, evasione, la presenza di senza fissa dimora o questuanti e l’attraversamento dei binari da parte di persone estranee, offrendo assistenza e mantenendo l’ordine.

L’attività “Alta Concentrazione”, già avviata nelle grandi stazioni e in alcune di medie e piccole dimensioni, fondamentali per la mobilità quotidiana, proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di un impegno continuo per una mobilità più sicura, civile e rispettosa delle regole.