Continuano le conversazioni con il territorio dell’associazione ArcheoSipontum, appuntamento con la fondazione archeologica canosina

Continuano le conversazioni con il territorio organizzate dall’associazione ArcheoSipontum. Questa volta ospite d’onore sarà il dott. Sergio Fontana presidente della fondazione archeologica canosina che vanta ormai un’esperienza trentennale nell’ambito della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale della città di Canosa di Puglia tra pubblico e privato.

Sarà un incontro importantissimo a cui sono invitate associazioni locali, imprenditori, mondo del volontariato, cittadinanza. Il tema della discussione sarà come gestione e mettere a volaore il nostro immenso patrimonio culturale a partire da un esempio virtuoso come quella della FAC. Ci vediamo il 24 luglio alle 19:00 presso l’info point di Manfredonia! Riscriviamo una nuova storia per la nostra città! L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.