Continua la serie negativa per il Manfredonia: sconfitta a Francavilla in Sinni per 2 a 0

Quella contro il Francavilla In Sinni, almeno teoricamente e/o sulla carta, avrebbe dovuto essere la gara del riscatto del Manfredonia, supportata dalla “new religion” tattica e mentale del neo allenatore Gigi Panarelli, appunto, assunto per dare uno scossone alla squadra, da diverse settimane, ormai, finita sul banco degli imputati, unitamente all’ormai esonerato Mr Franco Cinque, che ha pagato un caro prezzo per i deludenti risultati.

La contestazione che le viene mossa ormai a furor di popolo sportivo, rinviene logicamente da un dato statistico preoccupante: un solo goal fatto e ben 12 subite su otto gare ufficiali compreso l’unica di coppa Italia.

Nonostante l’avvicendamento sulla panchina, questa squadra continua a prendere goal e restare abulica in fase realizzativa, con azioni efficaci che si contano al lumicino.

Quale è il male di questa squadra? Mr Panarelli, cautamente a fine gara, riconoscendo la sconfitta ha evidenziato la necessità di lavorare.

Un lavoro fisico-atletico, tattico e mentale intensi sono il primo step per cercare di invertire il trend negativo.

Ma vi sono soprattutto problemi nella costruzione della rosa, con giocatori che hanno deluso evidentemente le aspettative, privi di forma fisica e mentale essenziali per la pratica dello sport calcio.

E dei continui cambiamenti di modulo tattico, ne vogliamo parlare? Nel precampionato, sono state fatte scelte, condivise tra società, allenatore e Direttore Sportivo.

Sembrava tutto quasi perfetto, il campo ed i risultati, invece, dicono che c’è poco da salvare di quelle scelte, quanto meno “sic stantibus”.

Vi è un investimento aziendale ed un titolo che vanno salvaguardati, adottando tutte le soluzioni necessarie, quindi, apportando quei cambiamenti che Mr Panarelli riterrà necessari per conseguire il difficile obiettivo della salvezza diretta e non più una salvezza tranquilla come si prevedeva questa estate.

Oggi non vi sono recriminazioni arbitrali né attenuanti di alcun tipo alle quali appellarsi, vi è una squadra che ha giocato male non impensierendo in alcun modo il Francavilla con conseguente altra sconfitta ineccepibile subita dal Manfredonia sulla quale occorre riflettere intensamente per trovare soluzioni adeguate nell’immediato futuro.

Mercoledì contro il temibile Nardò di trasferta non c’è altro risultato che la vittoria, altrimenti, sarà più nero della mezzanotte.

Quanto accaduto l’anno scorso al Barletta sia da monito, vi sono ancora le condizioni per sterzare e rimettersi in carreggiata.

Antonio Castriotta