Conti svela la coppia misteriosa di Sanremo

Conti svela la coppia misteriosa di Sanremo: era una supercazzola!Le voci, alimentate da un susseguirsi di indizi enigmatici e sussurri nei corridoi dell'Ariston, sembrano indicare che dietro il velo...

Conti svela la coppia misteriosa di Sanremo: era una supercazzola!

Le voci, alimentate da un susseguirsi di indizi enigmatici e sussurri nei corridoi dell'Ariston, sembrano indicare che dietro il velo dell'incertezza si nascondano due nomi che, più di altri, hanno affascinato e incuriosito il pubblico italiano. Non si tratta di due cantanti, ma di un attore e un regista: Pieraccioni e Siani, che questa sera a “Sarà Sanremo” hanno presentato il loro nuovo film, da domani al cinema. Ciò che inizialmente sembrava una rivelazione di gossip si è rivelato una vera e propria supercazzola, confezionata ad arte. Quindi, dietro il velo del mistero, non c'è nulla se non l'ennesima trovata per far sì che il Festival non smetta mai di far discutere, alimentando il gioco delle identità e delle sorprese, che in realtà non sono mai realmente tali. La supercazzola è servita, e chi l'ha gustata, probabilmente, non avrà capito che la vera magia di Sanremo è proprio quella: l'illusione di svelare, senza mai svelare davvero.